إلى كل مُقبِلَين على الزواج

في يوم تبتهجُ فيه الدنيا عليهما، يسطّران تاريخَه على قلبيهما، ليكونَ أجملَ يوم، يوم العمر، هو منعرج يتحول فيه كلٌّ منهما إلى حياة أخرى، يجهل مستقبلَها، يوم يسوقنا لحياة.. بِحَجم الحب والفرح الذي يغمرها، إلا أنها لا تخلو من رَجَفات خوف تدق قلبيهما دقا.

يوم بعده مسيرة العمر، يأخذ الزوج زوجته، وينفردان تحت سقف واحد، فيا كلَّ مُقبلين على الزواج: “بارك الإله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير وجعل حياتكما مغمورةً بالفرح.. يُمطرها الحب.. ويعمرها الإيمان..”

*ابدأا حياتكما بركعتين تحمدان فيهما الله أن جمع بينكما ويسر أمركما، واسألاه التوفيق وأن يهيأ كلا منكما للآخر، وذلك في أول ليلة تخلوان فيها.

*ولتعلما أنكما مهما أحببتما بعضكما، لن تخلو حياتُكما من المشاكل والخلافات اليسيرة، والاختلاف في الرأي، وليس معنى ذلك أن حبكما بدأ يخبو، فالأمر كما قيل: الخلاف هو ملح الحياة، وقد يستمر اختلافكما يوم أو يومين، أو أكثر إلى أن يعتاد كلٌّ منكما الآخرَ، ويفهم احتياجاته، فلا تستعجلا، أو تُفكِّرا في أمور يبغضها الله عز وجل.

*ثقافةُ الاعتذار قاعدةٌ يومية اجعلاها في حياتكما، فمن يخطئ عليه أن يعتذر بشجاعة، وعلى الآخر تقبل الاعتذار.

*التنازلات في الحياة اليومية لا تعني الضعف، بل تعني أن الإنسان أكثر واقعية وتسامحا.

*ليحترم كل منكما اهتمامات الآخر، ولا يقلل من شأنها، شاركها اهتماماتها، وشاركيه اهتماماته.. ليزيد التقارب والود بينكما.

*لا يقتحم أحدكما خصوصيات الآخر إلا بعد أخذ الإذن منه.

*العبارات الجارحة ولغة التهديد والنقد المستمر تطفئ وهج الحب والود.

*ليُحَلِّ كل منكما لسانه بعبارات الثناء والإعجاب فالقلب يبتهج لذلك.

*الكذب حباله قصيرة، فليس شيء أجمل من الصراحة، حتى يعيش كل منكما مرتاح البال غير قلق ولا خائف.

*لا يُظهر كل منكما عيوب الآخر بشكل مباشر، وليمتدح الزوج زوجته أمام أهلها، وهي كذلك.

*ليكن لكما صندوق مقفل تضعا فيه أسراركما ومشكلاتكما وخلافاتكما، وحذار حذار أن تفتحا هذا الصندوق لأحد، فلا تشركا أحدا في خلافاتكما وحياتكما مالم تتأزم الأمور، عندها توجها إلى من ترون فيه الحكمة والرأي السديد.

*لينادي كل منكما الآخر باسم يحبه، ولا تنسيا الهدية؛ فإن لها مفعولا كالسحر.

أيها الزوج:

للمرأة عوارض تعصف بها كل شهر، فتتغير حالتها النفسية تبعا لذلك عليك أيها الزوج أن تتنبه لهذا الأمر فتراعيها حتى تنتهي أزمتها، إذ هو شيء خارج عن إرادتها، وعليك أن تتفهم ذلك، لا سيما إن مَنَّ الله عليكما بطفل، فهو جسم غريب، ومخلوق جديد في رحمها يضطرب له الجسم كاملا، فيتغير لذلك كل شيء، وقد تتغير مشاعر حبها تجاهك، لكن ثق أن ذلك لن يدوم، هي مدة معينة يتوافق حينها الجسم مع هذا المخلوق الجديد، ثم تعود المياه إلى مجاريها، فلا تتعجل الأمر وراعها، راعها فالأمر ليس سهلا عليها.

عروستنا الغالية

استقبلي زوجك دائما بالترحيب وبث الأشواق، وودعيه بالدعاء له بالتوفيق وأن يحفظه الإله، ثم لا تكوني ندا لزوجك فترادّيه أو تستفزيه، كوني نظيفة دائما ومرتبة، وتطيبي بأجمل العطور، واجعلي بيتك كذلك، فهو يعكس شخصيتك، اعملي له الطبخات التي يحبها، ولا تنسي لمساتك على سفرتك فتقدميها له بأجمل شكل.