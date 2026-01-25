إلى مترشحي البيام والباك..وزارة التربية تصدر بيانا هاما

يمكن لمترشحي امتحاني شهادة التعليم المتوسط “بيام” وشهادة البكالوريا “الباك” دورة 2026 الولوج إلى موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وهذا من أجل الاطلاع على بياناتهم المحجوزة والتأكد من صحتها. في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 26 جانفي إلى غاية الاثنين 9 فيفري.

وحسب بيان وزارة التربية الوطنية فإنه يمكن لمترشحي البيام و الباك، عبر الروابط

https://bem.onec.dz

https://bac.onec.dz

- فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية للمترشحين المتمدرسين: https//awlya.education.dz

وفي هذا الصدد، وفي حالة تسجيل أي خطأ، يجب القيام بما يلي:

-1- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

إبلاغ مديري المؤسسات التعليمية بنوع الخطأ المسجل قبل تاريخ 10 فيفري 2026

2 بالنسبة للمترشحين الأحرار:

إبلاغ مديرية التربية المسجل بها أو المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد المنتسب إليه، حسب الحالة، بنوع الخطأ المسجل قبل تاريخ 10 فيفري 2026 كآخر أجل.

وفي حال كان الخطأ في عدد مرات الترشح المصرح به أو الحصول على شهادة البكالوريا. يجب على المترشح استكمال دفع المبلغ المستحق، حسب الحالة، عن طريق منصة الدفع الالكتروني: epay.education.dz وذلك قبل يوم الاثنين 09 فيفري 2026 كآخر أجل.

