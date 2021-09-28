إلى مراد من عين وسارة: أنت مصدر إلهام لنفسك

أنت مصدر إلهام لنفسك

أخي الفاضل، لقد قرأت رسالتك أكثر من مرة، وعلى ما يبدو انك فقدت الشغف في الحياة، وهو ما جعلك تشعر بالتراجع للوراء، لهذا أنصحك بما يلي:

– حاول أن تعرف ما هو شغفك الحقيقي فالسعادة مثلاً بحد ذاتها لا يمكن أن تحدد كهدف ولا يمكن أن تترجم كخطوات عملية يمكن إنجازها لذلك حاول أن يكون شغفك عملي يمكن تحقيقه.

– اتخاذ خطوات صغيرة، يمكن أن يكون الهدف الذي تسعى الوصول إليه صعب ويحتاج إلى وقت طويل لتحقيقه مما يسبب لك الشعور بالبرود والفتور وفقدان الشغف، ولكن يمكن علاج هذه المشكلة من خلال تقسيم الهدف إلى خطوات يتم العمل عليها بشكل يومي فذلك يقلل من الشعور بصعوبة الهدف ويساعدك في الخروج من حالة فقدان الشغف والعودة للإنجاز من جديد.

– ابحث عن الأشخاص الإيجابيين، فإحاطة الفرد نفسه بأشخاص إيجابيين وطموحين يساعد في تحفيزه على الاستمرار وعدم الاستسلام وتخطي الظروف الصعبة واستعادة الشغف من جديد.

– كسر الروتين، يمكن استعادة شغفك من خلال كسر الروتين اليومي الممل، حاول القيام بأشياء جديدة ومسلية والقيام ببعض المغامرات مع أشخاص مقربين ومرحين يمكن لذلك أن يعيد لك نشاطك وطاقتك لاستئناف رحلتك نحو أهدافك.

– تصالح مع نفسك، لأن ارتكاب بعض الأخطاء لا يعني أنك فاشل فتوقف عن لوم نفسك وحاول أن تتصالح معها وحارب من جديد للوصول إلى شغفك، والله المستعان أخي الفاضل.