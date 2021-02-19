إلياس أخاموخ: تحليل الـ “pcr” قبل 72 ساعة من السفر.. ولاوجود لشرط تلقي اللقاح

كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا، إلياس أخاموخ، أنه يرتقب إستلام مليون جرعة من اللقاح.

وأضاف أخاموخ لإذاعة سطيف، أن الجزائر ستتلقى هبة من الصين تقدر بـ 200 ألف جرعة من اللقاح نهاية الشهر الجاري.

وكشف أخاموخ، أنه خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية سنصل الى 3 أو 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح ذات المتحدث، أن فتح الرحلات الدولية غير وارد حاليا، بالنظر للحالة الوبائية التي تعيشها الدول الأخرى.

وأضاف أخاموخ، أنه لا وجود لشرط تلقي اللقاح عند السفر، وإنما تحليل الـ pcr ضروري قبل 72 ساعة.

وقال أن الجزائر ستقتني كل اللقاحات التي اثبتت فعاليتها من بينها فايزر، مضيفا أنه لم تسجل أي مضاعفات خطيرة وحالات وفاة.

وكشف في ذات السياق، أن اللقاحات التي إعتمدتها الجزائر كلاسيكية ولا تسبب أي مشاكل صحية.

وأضاف أخاموخ، أنه في حال الوفرة في اللقاحات بإمكان الشخص إختيار نوع اللقاح مستقبلا.