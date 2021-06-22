إلياس أخموك: قريبا .. فتح قاعات الحفلات مع إحترام البروتوكول الصحي

كشف إلياس أخاموك عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة كورونا انه من الممكن إعادة فتح قاعات الحفلات مع إحترام البروتوكول الصحي. وأوضح أخاموك لتلفزيون النهار ان البروتوكول الصحي الخاص بقاعات الحفلات متوفرة منذ اسابيع.

كما أشار إلياس أخاموك تسجيل عدة حفلات أقيمت في الخفاء ودون ترخيص. كما تم فيها عدم إحترام إجراءات الوقائية المعمول بها للحد من إنتشار وباء كوونا .

ووجه إلياس أخاموك نداء للمواطنين بمناسبة دخول فصل الصيف وموسم الإصطياف مع كثرة التنقلات والزيارة العائلية بأن لا شيء ممنوع ولكن بإحترام الاجراءات الوقائية.