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إلياس الفخفاخ: أحزاب البرلمان المشاركة ستصادق على برنامج الحكومة السبت المقبل

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إلياس الفخفاخ: أحزاب البرلمان المشاركة ستصادق على برنامج الحكومة السبت المقبل
بقلم فوزية مسعدي

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، أن أحزاب البرلمان المشاركة ستصادق على برنامج حكومته السبت المقبل.

وأكد الفخفاخ، اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي، أن “10 أحزاب عبرت عن إستعدادها للمشاركة في الحكومة التي سيشكلها”.

وأضاف “اولويات الحكومة تنصب على تنقية المناخ السياسي وإستكمال المؤسسات الدستورية ومكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة”.

وأشار أنه سيبدأ الأسبوع المقبل في إعداد تشكيلته الحكومية.

مؤكدا في السياق ذاته، أن “160 نائب برلماني يدعمون الحكومة المرتقبة، إلى جانب 10 أحزاب تمثل مختلف العائلات السياسية وهو دعم بدون شروط”.


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