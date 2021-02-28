إلياس رحال: التحقيقات الوبائية أثبتت عدم إنتشار السلالة الجديدة.. وغلق المجال الجوي ضروري

كشف عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا،إلياس رحال، أن النتائج الأولية للتحقيقات الوبائية أثبتت عدم تفشي النسخة المتحورة بالجزائر.

وأشار رحال، إلى أن التحقيقات لم تثبت لحد الآن تنقل النسخة المتحورة لفيروس كورونا إلى أشخاص آخرين.

وأضاف رحال خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن اللجنة العلمية باشرت تحقيقاتها بعد إعلان معهد باستور عن اكتشاف حالتين من السلالة البريطانية الجديدة بالجزائر.

وأوضح رحال، أنه تم عزل الشخصين ومباشرة التحقيقات الوبائية ولحد الساعة لاتوجد دلائل على إنتشار العدوى.

وأضاف رحال، أن السلالة البريطانية الجديدة سريعة الإنتشار ومتواجدة حاليا في أزيد من 85 دولة.

وكشف في ذات السياق، أن الدراسات لم تثبت بعد أن السلالة الأخيرة ليست أكثر خطورة من الفيروس الكلاسيكي.

وأشار في ذات السياق، إلى أنه إذا تم إحترام الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية لن تشكل السلالة الجديدة خطر على المواطنين.

وفيما يخص غلق المجال الجوي، أكد رحال أنه ضروري لحماية المواطنين من أجل منع دخول السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى الجزائر.