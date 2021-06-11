إلياس رحال: الوضعية الوبائية ليست مرضية.. وهذه الولايات عرفت تزايدا في عدد الإصابات

قال عضو اللجنة العلمية البروفيسور إلياس رحال، أنه سيتم تلقيح 20 مليون جزائري قبل نهاية السنة. كما سيتم الوصول إلى 70 بالمائة من نسبة التلقيح بلقاحات آمنة وفعالة.

وأضاف إلياس رحال في تصريح لإذاعة سطيف، أن الوضعية الوبائية الحالية ليست مرضية، خاصة وأن الأرقام المسجلة فوق المعدل المطلوب وليس لنا حلا آخر سوى التلقيح. مشيرا إلى أن هناك 5 آلاف سرير مخصص لمرضى كورونا، مستغل منه 2500 محجوزة اي نسبة 50 بالمائة. مضيفا أن تسجيل الإصابات في بعض الولايات فوق المعدل الوطني منها العاصمة التي بلغت نسبة تشبع 64 بالمائة. ومن الممكن إستغلال أسِّرة لمصالح أخرى. وهناك 13 ولاية تشهد تزايدا في عدد الاصابات أهمها العاصمة، المسيلة، البليدة، تيزي وزو ووهران.

وأوضح البروفيسور، أن هناك إقبال كبير للمواطنين على مراكز التلقيح. وتم تخصيص الفضاءات العامة للقضاء على البيروقراطية تحت شعار التلقيح للجميع دون استثناء. حيث تم تخصيص عيادات متنقلة والخروج لمناطق الظل من أجل تلقيح القاطنين بها بلقاحات آمنة وفعالة. وكشف في ذات السياق، أن الجزائر نجحت في كثير من الأحيان في القضاء على الأوبئة والأمراض من خلال سياسية التلقيح عبر سنوات طويلة، وسننجح في هذه العملية. خاصة وأن الجزائر وفّرت 4 ملايين لقاح حتى شهر جوان، وعام 2021 سنخرج من الأزمة بالتلقيح.