إلياس رحال: تخصيص 5 مستشفيات أخرى لمرضى كورونا بداية من اليوم بالعاصمة

قال إلياس رحال، المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة، أن نسبة التشبع في المستشفيات بلغت 64 بالمائة على مستوى العاصمة. فيما بلغت النسبة الوطنية 27 بالمائة.

وقال إلياس رحال خلال تدخله على التلفزيون العمومي، أنه تم تخصيص 2000 سرير و273 سرير إنعاش في العاصمة، وأكثر من 20 ألف سرير على المستوى الوطني. حيث يتواجد حاليا 5 آلاف مريض في المستشفى. وهي منخفضة مقارنة مع الموجة التي سجلت شهر جويلية الفارط أين كان يرقد بالمستشفى أكثر من 13 ألف سرير.

وكشف في ذات السياق، أن الإكتظاظ المسجل على مستوى العاصمة سببه أن المستشفيات بها جامعية. لذا تم الإستعانة بمستشفيات تيبازة وبومرداس والبليدة. وطمأن رحال المواطنين بأنه بداية من اليوم فقد خصصت 5 مستشفيات لمرضى الكوفيد فقط وهي مستشفى بن عكنون، جيلالي رحموني، كاستور، بئر طرارية ومستشفى الاعصاب ايت ايدير، وذلك لاستقبال حالات كورونا واصسترجاع كافة الأسرة بها.