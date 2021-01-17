إلياس رحال: توزيع لقاح كورونا سيكون تدريجيا وحسب الكثافة السكانية لكل منطقة

قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا، إلياس رحال، أن كل الأطقم الطبية في حالة تأهب للشروع في عملية التلقيح.

وأضاف رحال في تصريح للإذاعة الوطنية، أن عملية توزيع اللقاح ستكون بصفة تدريجية وتراعي الكثافة السكانية لكل منطقة.

وفي سياق ذي صلة، أكد رحال أن عملية التلقيح ستكون تدريجية وعلى طول السنة.

وأوضح رحال أنه سيتم توزيع اللقاح بطريقة تدريجية، حسب الكمية المتوفرة والكثافة السكنية لكل منطقة.

وقال رحال بأن المجلس العلمي قد حدّد الفئات المعنية بالتلقيح، والأولوية ستكون لمستخدمي قطاع الصحة والقطاعات الإستراتيجية.