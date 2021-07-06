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إلياس رحال: دراسة مشروع الدخول إلى الأماكن العامة والمراكز المغلقة حصريا للملقحين

بقلم أمينة داودي
إلياس رحال: دراسة مشروع الدخول إلى الأماكن العامة والمراكز المغلقة حصريا للملقحين
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قال المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة إلياس رحال، أن المجلس العلمي يدرس مشروعا لجعل الدخول إلى الأماكن العامة والمراكز المغلقة حصريا للملقحين بعد إظهار بطاقة التلقيح

    وأضاف إلياس رحال في تصريح لتلفزيون النهار، أن المشروع سيسلم للسلطات المعنية للفصل في إمكانية تطبيقه. مشيرا إلى أن الجزائر العاصمة هي الأكثر تسجيلا لعدد الإصابات بكوفيد. مضيفا في ذات السياق، أن 14 ولاية تسجل أكثر من 100 مريض في المستشفيات

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