إلياس رحال: لم نصل بعد إلى ذروة الموجة الرابعة والعاصمة الاولى وطنيا في عدد الإصابات بكورونا

كشف إلياس رحال المدير العام للمصالح الصحية والهياكل بوزارة الصحة للنهار عن تواجد 1000 مريض بكورونا يتواجدون في مستشفيات العاصمة وهي تحتل المرتبة الأولى وطنيا.

وأوضح البروفيسور إلياس رحال خلال نزوله ضيفا على برنامج تساؤلات سيتم الشروع في إنجاز مستشفيات جامعية كبرى في كل من ولاية وهران، عنابة، قسنطينة والعاصمة في القريب العاجل.

وسجلت اليوم وزارة الصحة تسجيل 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 240322 إصابة.