إلياس سنوسي لـ “النهار” “فقدنــا 200 ألــف معتمــر بسبــب الحــراك!”

الأمين العام لنقابة وكالات السياحة “رقم أعمال الوكالة السياحية تراجع بـ70 ٪ مقارنة بالعام الماضي”

“لم نسجل أي إقبال من أنصار الخضر للتنقل إلى مصر ولا حتى لقضاء العطلة خارج الوطن”

عرف رقم أعمال وكالات السياحة والأسفار تراجعا رهيبا وصل إلى سبعين من المئة، نتيجة عزوف المواطن عن قضاء عطلته الصيفية خارج الوطن.

وكذا التراجع الكبير في أداء مناسك العمرة، خاصة منذ بداية السنة الجارية.

قال إلياس سنوسي، الأمين العام للنقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، إن عدد المعتمرين تراجع منذ بداية السنة إلى

ثلاثمئة ألف معتمر، بعدما وصل إلى خمسمئة ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع احتساب شهر رمضان، مرجعا

سبب الانخفاض إلىالوضع الاقتصادي للبلاد وانهيار القدرة الشرائية وتسديد العائلات لأشطر اقتناء مساكن بصيغة البيع

بالإيجار المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» ومختلف الصيغ الأخرى، تضاف إليها حالة

اللاستقرار التي دخلت فيها البلاد منذ تاريخ الثاني والعشرين فيفري الماضي في إطار خروج المواطن في مسيرات

من أجل رحيل رموز النظام، فهي كلها عوامل ساعدت على عزوف المواطن في قضاء عطلته خارج الوطن.

وعليه، فقد عرف رقم أعمال وكالات السياحة والأسفار حسب إلياس سنوسي، تراجعا بنسبة سبعين من المئة، الأمر الذي جعله يعرب عن أمله في تحسن الوضع واستقراره.

وكانت وكالات الأسفار والسياحة تعرف إقبالا منقطع النظير من المواطنين خلال فصل الصيف، لقضاء عطلهم خارج

الوطن، تتقدمهم دائما تونس التي يصل عدد قاصديها إلى مليوني سائح جزائري، لتأتي باقي الدول بدرجات أقل على

غرار إسطنبول وإسبانيا والبرتغال وغيرها.

أما بشأن حجوزات أنصار الخضر تحسبا لفعاليات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى بمصر شهر جوان الداخل، رد

الأمين العام للنقابة، بالتأكيد على أن العملية إلى حد الساعة تعرف عزوفا كليا في انتظار ما ستكشفه عنه الأيام المقبلة.

وكان وزير الشاب والرياضة، رؤوف برناوي، قد أكد استعداد السلطات مساعدة أنصار الخضر من أجل التنقل إلى مصر،

وأضاف «وفرنا كل الإمكانيات لوضع النخبة الوطنية في أريحية بهدف التألق خلال العرس القاري وتحقيق الانتصار تلو الآخر».

ويتواجد أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، في الموعد الإفريقي بمصر، ضمن المجموعة الثالثة رفقة كل من

منتخبات «السنغال وتنزانيا وكينيا»، حيث سيحتضن ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة مباريات هذه المجموعة.