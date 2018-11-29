إلياس عبادي يعلن الإعتزال بسبب تهميش الإتحادية والوزارة

أعلن الملاكم الجزائري إلياس عبادي صاحب العديد من الالقاب العربية والإفريقية عن إعتزاله الرياضة بصفة نهائية بسبب تهميش الإتحادية ووزارة الشباب والرياضة.

ونشر إلياس عبادي رسالة مؤثرة على صفحته الرسمية بسبكة التواصل الإجتماعي فايبسوك أعلن من خلاله رمي المنشفة وإعتزال الملاكمة قائلا:

“بعدما عانيت ما عانيته من طرف الاتحادية والوزارة من مشاكل كثيرة اثرت في كثيرا قلت لعل الخير يأتي في ولايتي فهي منطقتي وكل انجازاتي إلا وتنسب لها لكن للاسف رغم الانجازات العالمية ولا تكريم ولو رمزي من طرف المسؤولين في الولاية، زاد التاثر كثيرا لحد التفكير في … ، ثم قلت لعل الخير ياتي في بلديتي فهي بيتي وكل مسؤوليها اصدقائي ولطالما نجلس معا لكن ويا اسفاه ياتي الوالي واطارات في الدولة وكرمت وجوه بارزة ولم ترسل لي حتى دعوة للحضور يامن تقولو لي يوميا انت فخر لنا… هنا والله وكاني طعنت بخنجر على مستوى القلب…….شكرا …نعم شكرا جميعا لكم لانكم اظهرتم حقيقتكم يا زوج وجوه…”

“شكرا لكم لانكم شجعتموني نعم شجعتموني على ترك الرياضة نهائيا .”