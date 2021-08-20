إلياس مرابط: أكثر من 30 ألف إصابة بالفيروس بقطاع الصحة.. و وفاة 302 طبيب

قال إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة، أنه تم إحصاء وفاة مالا يقل عن 302 طبيب شهداء الجائحة من القطاعين العام والخاص. وعدد شهداء المهنيين .من القطاع الصحي بلغ 470 وفاة

وأضاف مرابط في تصريح لإذاعة سطيف، أن الموجة الثالثة كانت الأخطر على عمال القطاع. حيث تم فقدان خلال شهر جويلية فقط 45 طبيبا. ومنذ بداية أوت 23 طبيبا آخر. وعدد المصابين بالفيروس في القطاع تجاوز 30 الف أصابة، بعضها خطرة وأثر بشكل مباشر على الجيش الأبيض.

وأوضح في ذات السياق، أن الحالة حاليا في تحسن خلال الوضعية الوبائية. لكن هي غير مستقرة تماما لا سيما في بعض المدن الداخلية. محذرا من خطر التهاون و الإبتعاد عن شروط الوقاية، فممكن جدا حينها العودة الى نقطة الصفر. مضيفا أن التدابير المستعجلة المتخذة كالحجر الصحي وفرض البروتوكولات والتزام المواطنين سريعا ساهم في كسر الموجة الثالثة والعودة تدريجيا الى تناقص الأرقام