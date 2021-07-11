إلياس مرابط: كورونا يفتّك بـ191 طبيبا.. ولا نستبعد تسجيل الإصابات بالآلاف

قال الدكتور إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة بالجزائر، أنه تم تسجيل وفاة 191 طبيبا بسبب الوباء منذ بداية الجائحة. كما تم تسجيل 240 وفاة لمهنيي القطاع، وإصابة أكثر من 17 ألف مهني حالتهم بين المتوسطة والحرجة.

وأضاف الياس مرابط، في تصريح لإذاعة سطيف، أن الوضعية مخيفة. لا نستبعد أبدا أن تصل أعداد الاصابات بعد 15 يوما الى الآلاف يوميا. كون هذه السلالة تصيب أضعاف المرات من السابقة. مشيرا إلى أنه نستطيع أن نتحكم في الوضعية خلال أسبوعين اين سنشهد ذروة الإصابات. موضحا أنه نتخوف انفجار الوضعية الوبائية مستقبلا، اذا لم نلتزم حالا ونتخذ اجراءات مستعجلة. خاصة وأن هناك ولايات تسجل مئات الإصابات يوميا.

وكشف مرابط، أن صفحات وحسابات مشبوهة عبر الفايسبوك مجهولة القيمة العلمية، تطعن في خبرائنا وتشكك في فعالية اللقاح وزرع الخوف عند الجزائريين. مشددا على ضرورة العمل على حصر الوباء في المناطق الموبوءة خاصة في المدن الكبرى العاصمة البليدة وهران قسنطينة وسطيف. حيث يتم الإتجاه إلى إجبارية التلقيح بطريقة غير مباشرة بإلزام المواطنين ببطاقة التلقيح داخل الشركات والمؤسسات والفضاءات العمومية،وشركات الطيران والنقل.