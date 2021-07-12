إلياس نشام يكشف عن موقف مؤثر للروكور لدى سماعه بمرض صويلح

تحدث الممثل إلياس نشام، والذي كان صديقا جد مقرب من الفنان الراحل فريد قسايسية، والمعروف بـالروكور، بألم كبير، عن مناقب وخصال الفنان الراحل.

وقال نشام في تصريح لتلفزيون النهار: “ربي يرحمو، كنا على تواصل دائم، وكان فرحا دائما، ويحب الخير للجميع، ولكل الفنانين، كان يتمنى الأحسن دائما للوسط الفني، لذكلك كان يغضب في البلاطوهات، ولكن قلبه أبيض، وكان يحب الجميع”.

وحول آخر مكالمة هاتفية مع الراحل، قال نشام: “كنا نتحدث ونضحك فقط، في كل الأوقات، كنا قريبين جدا”.

وكشف الياس نشام، إن الراحل كان يفكر في إخوته كثيرا، كون والده الراحل أوصاه بهم، كما كان يفكر في كل الفنانين ويحرص على مساعدة الجميع ويرسل إليهم النقود في حالة الضرورة.

وعن الحالة الصحية للراحل، قال الياس نشام: “كان لديه الضغط والقلق فقط، ولكنه كان بصحة جيدة”.

وتحدث إلياس نشام، عن موقف مؤثر للنجم الراحل، عنما علم بمرض الفنان القدير صالح أوقروت قائلا: “لما سمع خبر مرض النجم صويلح، اتصل بي، وكان يبكي بشدة، لقد كان الراحل يخشى المستشفى”.

هذا وانتقل إلى رحمة الله، الفنان القدير فريد قسايسية والمعروف بفريد الروكور، صبيحة اليوم الإثنين، إثر إصابته بسكتة قلبية، عن عمر ناهز 62 سنة. وسيدفن الراحل، بعد ظهر اليوم، في مقبرة المالحة، بالجزائر العاصمة.

وشارك فريد الروكور، في العديد من الأعمال الفنية الكبيرة، على غرار، “ناس ملاح سيتي”، و”جمعي فاميلي”، و”سوق الحاج لخضر” وسلسلة “دار لعجب”، وعدة أعمال أخرى.