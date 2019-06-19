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“إلياس وسيد علي” مفقودان بعد خروجهما من ميناء سيدي فرج أمس

أخبار الجزائر
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“إلياس وسيد علي” مفقودان بعد خروجهما من ميناء سيدي فرج أمس
بقلم اسماعيل محبوب

إلياس سنان وسيد علي لعجوزي، شابان من العاصمة تحديدا من بلدية درارية، يبلغان من العمر 29 سنة، خرجا في رحلة صيد بسفينة صغيرة ” فلوكة ” ولم يعودا منذ صباح أمس.

“الفلوكة” تحمل اسم” إلياس ” زرقاء اللون مع بعض الأبيض، الذي يعتريها من ميناء سيدي فرج بسطاوالي.

انطلقا من العاصمة أمس الثلاثاء على الساعة الثامنة صباحا، وكانت وجهتهما لميناء “فرنكو” بالرايس حميدو لإصطحاب صديقهما هناك.

آخر اتصال لهما مع أهلهما، كان في حدود الساعة العاشرة صباحا، وكانا قد أخبراهما أن ضباب كثيف يعمّ أفق البحر، ومنذ ذلك الوقت لا خبر  عليهما لحد الساعة.
وحسب أهالي الشابين المفقودين الذين تحدثوا إلى تلفزيون “النهار”، فإن الصيد ليس مهنتهما بل يمارسانه كهواية فقط لأنهما يملكان وظيفة .

في المقابل بدأت مصالح القوات البحرية، عملية البحث عن الشابين المفقودين إلياس وسيد علي ولكن لا جديد يذكر لحد الساعة.

الجدير بالذكر أنهما قاما بالإجراءات اللازمة قبل كل خروج للصيد .


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