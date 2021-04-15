تم اليوم، تعيين إليزابيث مور أوبين، سفيرة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر.

وجاء قرار تعيين إليزابيث مور أوبين، كسفيرة جديدة لأمريكا بالجزائر، من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبهذا تخلف إليزابيث، سابقها جون ديروشر الذي كان قد أعلن عن انتهاء مهامه الدبلوماسية يوم 24 أوت من السنة الماضية.

إضافة إلى إليزابيث، عين الرئيس بايدن أيضا 8 دبلوماسيين بكل من الصومال، البحرين، أنغولا، الفيتنام، ليسوتو، السنغال، الكونغو، والكامرون.

السفيرة الجديدة سبق لها وأن عملت بالجزائر، حيث شغلت منصب نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في الجزائر العاصمة.

كما شغلت منصب المدير التنفيذي في مكتب شؤون الشرق الأدنى وآسيا، وكانت القائمة بالأعمال في كندا والمديرة التنفيذية لشؤون نصف الكرة الغربي.

وتخرجت أوبين من جامعة كولومبيا وتتحدث الفرنسية والإيطالية.