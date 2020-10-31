إليزي: أزيد من 82 ألف ناخب مدعوون هذا الأحد للإدلاء بأصواتهم على مشروع تعديل الدستور

سيكون 82017 ناخب وناخبة مسجلين في القوائم الانتخابية بولاية إليزي، مدعوين هذا الأحد، للإدلاء بأصواتهم بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وتم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا العرس الانتخابي.

وبخصوص تأطير العملية الانتخابية، جندت مندوبية السلطة المستقلة للانتخابات بإليزي، 1309 مؤطر، منهم 175 مؤطر لمراكز الانتخاب و1134 مؤطر مكاتب التصويت.

كما تم تخصيص 35 مركز إقتراع 9 منها خاصة بالرجال و5 مراكز خاصة بالنساء، إلى جانب 21 مركز مختلط رجال ونساء.

وتضم هذه المراكز 162 مكتب تصويت عبر جميع بلديات الولاية، منها 151 مكتب قار 112 منها خاص بالرجال، و39 مكتب خاص بالنساء.

بالإضافة إلى 11 مكتب مختلط متنقل خاص بالبدو الرحل، وسكان المناطق النائية.