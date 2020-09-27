إليزي: إبرام إتفاقية بين قطاعي التكوين والمناجم لتكوين الشباب في الإستغلال الحرفي للذهب

تم إبرام إتفاقية بين قطاعي التكوين والمناجم لتكوين شباب المنطقة على ممارسة النشاط الحرفي المنجمي لإستخراج واستغلال الذهب.

وأشرف على مراسم التوقيع وزير المناجم محمد عرقاب، رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة.

وقام الوزير عرقاب بزيارة إلى ولاية إليزي رفقة وفد وزاري يضم وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة.

بالإضافة إلى وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث، والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسيم ضيافات.

وكذا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه بن رمضان.

وأكد الوزير أن هذه الإتفاقية تهدف إلى دعم شباب المنطقة الذين يشتغلون في هذا النشاط بتكوينهم ومرافقتهم.

وكذا مدهم بالتكنولوجيا اللازمة للتنقيب عن الذهب بطرق حرفية وقانونية من أجل القضاء على الاستغلال العشوائي للمعدن وتهريبه.

وأوضح الوزير، بخصوص استغلال مناجم الذهب بتمنراست وإليزي، “أن استخراج ومعالجة الذهب يتطلب قدرا كافيا من الكفاءة والخبرة والتحكم في التقنية، بغية استغلال أمثل لثروات الذهب بطرق عقلانية.

وأضاف أن الوزارة تفكر في إمكانية تكوين الشباب على التنقيب الحرفي عن الذهب لدعمهم وتسهيل الأمور لهم في أماكن تواجد المعدن بتمنراست وإليزي، مما سيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي لهذه الثروة المنجمية.