إليزي.. إجلاء عائلة وإنقاذ شخصين عالقين إثر التقلبات الجوية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، اليوم الجمعة، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا.

وحسب بيان للمديرية، تم في ولاية إيليزي، إجلاء عائلة متكونة من 04 أفراد من داخل منزل. كإجراء وقائي إحترازي بسبب ارتفاع منسوب مياه واد إيليزي. بالمكان المسمى مشتلة تينمري، دون تسجيل خسائر بشريه.

كما تم تسجيل إنجراف جزئي لحافة الطريق الوطني رقم 03 على بعد 15 كلم من إيليزي إتجاه جانت بسبب إرتفاع منسوب مياه واد إيليزي.

وفي بلدية ان أميناس، تم إنقاذ شخصين كانا على متن سيارة عالقة بجانب الطريق الوطني رقم 03. على بعد 90 كلم عن ان أميناس بسبب ارتفاع منسوب مياه واد إليزي وهما في حالة جيدة.

