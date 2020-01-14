إليزي.. إحتجاجات ضد عمليات التعدين العشوائي للذهب بجانت

قام صبيحة اليوم الإثنين، المئات من مواطني المقاطعة الإدارية جانت بولاية إليزي، بتنظيم مسيرة جابت مختلف أحياء المدينة.

وهذا إحتجاجًا على عمليات التعدين العشوائي للذهب بالمنطقة، والأنشطة المتعلقة به لتسببها بأضرار صحية وبيئية خطيرة..

وعبر المشاركون في المسيرة بمختلف فئاتهم العمرية من خلال اللافتات التي رفعوها عن إستياءهم الشديد من إستمرار عملية التعدين العشوائي للذهب بطرق بدائية الذي تشهده المنطقة منذ أشهر طويلة من طرف رعايا أجانب دون تدخل من الجهات المعنية لوضع حد لهذا النشاط الذي بات يهدد حياتهم نظرا لإستخدام مواد مسرطنة في عمليات استخلاص الذهب.

كما طالب المحتجون السلطات العليا بالتدخل وإيقاف جميع أشكال التعدين التقليدي داخل الأحياء السكنية وطرد المعدنيين كون هذه العملية تستخدم فيها مواد مسرطنة وضارة بالبيئة وتسببت مؤخرًا في عدة أمراض ووفيات في صفوف هؤلاء الأشخاص المعنيين.