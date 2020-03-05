إليزي.. إشراك المواطنين في إحصاء الإحتياجات التنموية بمناطق الظل

تم تخصيص فضاء إلكتروني بإيليزي، لإشراك المواطنين في إحصاء الإحتياجات التنموية بمناطق الظل.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، من مصالح الولاية، اليوم الخميس، تهدف العملية لإحصاء احتياجات مناطق الظل التنموية بغرض التكفل بها، خاصة فيما يتعلق بشبكات المياه الصالحة للشرب والتطهير والغاز الطبيعي والطرقات.

وفي ذات السياق، تم تكليف خلية على مستوى ديوان الولاية، لجمع اقتراحات المواطنين بشأن هذه العملية.

كما بادرت ذات المصالح إلى الإعلام بهذه العملية، عبر مختلف أوساط المجتمع المدني.

يذكر أن مصالح ولاية إيليزي، قد شكلت لجان بالتنسيق مع الجماعات المحلية، تقوم بزيارات ميدانية لتفقد مناطق الظل من أجل ضبط احتياجاتها التنموية بغرض التكفل بها.