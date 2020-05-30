إليزي: إصابة 3 قضاة في إنحراف وإنقلاب سيارة  

أصيب 3 قضاة مساء اليوم السبت في حادث مرور وقع على مستوى مستوى أوهانت بولاية إليزي.

ووفق ما نشرته النقابة الوطنية للقضاة عبر صفحتها على الفيسبوك تعرض 3 قضاة كانوا بصدد الالتحاق بأماكن عملهم بمجلس قضاء إليزي لحادث مرور .

الحادث وقع على مستوى اوهانت بإليزي، وتمثل في انحراف المركبة التي كانوا على متنها وتقلبها عدة مرات لحسن الحظ أصيبوا بجروح خفية.

ونشرت النقابة “وصل إلى علم النقابة الوطنية للقضاة، تعرض ثلاثة قضاة كانوا بصدد الالتحاق بأماكن عملهم بمجلس قضاء إليزي لحادث مرور مروع على مستوى اوهانت بإليزي”

وهذا ” نتيجة انحراف المركبة التي كانوا على متنها وتقلبها عدة مرات، وبلطف الله تعالى بهم ورحمته الواسعة خرجوا منه سالمين، باستثناء بعض الجروح الخفيفة.”

“وبهذا الابتلاء نحمد الله الذي نجاهم وحفظهم من كل سوء.”