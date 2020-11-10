إليزي: إطلاق حملة تعقيم وتطهير واسعة للوقاية من فيروس كورونا

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إليزي: إطلاق حملة تعقيم وتطهير واسعة للوقاية من فيروس كورونا
بقلم محمد ش

أطلقت مصالح ولاية إليزي، مساء اليوم الثلاثاء، حملة تعقيم وتطهير واسعة للوقاية من فيروس كورونا عبر كافة بلديات الولاية.

ومست هذه العملية التي تدخل في إطار الإجراءات الإحترازية التي أقرتها السلطات لمحاصرة وباء كوفيد 19 الساحات العمومية والشوارع.

وكذا المؤسسات المستقبلة للجمهور بهدف الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بالولاية، حيث تم رش المبيدات والمطهرات في الساحات والأماكن والفضاءات العمومية والشوارع الرئيسية.
وتشمل هذه الحملة التطهيرية أيضا التي تحمل شعار “صفر كورونا “، تنظيف وتعقيم المقرات والمباني العمومية التي تشهد توافد يومي للمواطنين.

على غرار مصالح الحالة المدنية بالبلديات والمستشفيات والمكاتب البريدية وغيرها من الفضاءات المستقبلة للجمهور.


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