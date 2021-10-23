إليزي: إنتشال جثة طفلة غرقت بوادي تسامق

تمكنت وحدات الحماية المدنية، صباح اليوم السبت من إنتشال جثة طفلة من بركة مائية بوادي تسامق بولاية إليزي.

وتمت العملية بعد معلومات وردت لمصالح الحماية المدنية، مفادها غرق طفلة كانت تسبح في وادي تسماق 10 كلم عن مدينة إليزي. وبعد عمليات بحث من طرف وحدات الحماية المدنية وعائلة الضحية والمواطنين تم العثور على جثة الطفلة. وتم تحويلها إلى مستشفى تارقي وأن تميضي بعاصمة الولاية إليزي.

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