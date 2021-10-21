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إليزي: إنحراف حافلة جرفتها مياه الأمطار بوادي تاست

بقلم حيدر فطومة
إليزي: إنحراف حافلة جرفتها مياه الأمطار بوادي تاست
حادث مرور
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شهد الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي إيليزي وجانت اليوم، حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين عن مسارها. بسبب التدفق المعتبر لمياه الأمطار بوادي تاست.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل إخراج الحافلة من مجرى الواد، ودون تسجيل أي خسائر بشرية.

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