إليزي: إنطلاق 11 مكتب تصويت متنقل نحو المناطق النائية

إنطلقت صباح اليوم الأربعاء، بولاية إليزي، قوافل 11 مكتب متنقل، الخاصة بإنتخابات الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وانطلقت المكاتب نحو المناطق النائية الـ22 المحددة من جانب السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، وأماكن تمركز البدو الرحل.

وجرت مراسم انطلاق قوافل هذه المكاتب بحضور أعضاء سلطة مراقبة الانتخابات مندوبية إليزي.

وذلك حتى يتمكن 15190 ناخب مسجل في هذه المكاتب المختلطة والمنتشرة عبر المناطق النائية، من أداء واجبهم الانتخابي غدا الخميس.

وذلك قبل 72 ساعة عن يوم الإقتراع، حسب ما تنص عليه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي ستستمر حتى يوم الأحد 1 نوفمبر.

وقال مندوب السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بإليزي، مفيصل يوسف، أنه تم توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية.

وكذا ضمان حسن سير عملية الاقتراع، وتمكين الناخبين من سكان المناطق النائية والبدو الرحل من أداء واجبهم في ظروف عادية.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم تجنيد أزيد من 200 عون إداري لتأطير هذه المكاتب المتنقلة.

وتتوزع المكاتب الـ 11 المتنقلة المخصصة للبدو الرحل بولاية إليزي، على أربعة مكاتب للمناطق النائية التابعة لبلدية جانت (تين الكم وتادانت واريكين وتيني).

وكذا خمسة مكاتب لبلدية إليزي، تشمل تسعة 9 مناطق نائية وهي ( تماجرت، أفراء، تاست، فضنون، إيميهرو، إفني، طارات، واد سامن واهرهر).

كما خصص مكتب واحد من فئة 48 ساعة لبلدية برج عمر إدريس، ستجوب مناطق (تهيهاوت، وتيافتي).

إضافة إلى مكتب واحد، خصص للمناطق النائية التابعة لبلدية برج الحواس، جنوب الولاية (تاست وانهف وتورست).