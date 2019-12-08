إليزي: “إنطلاق 11 مكتب تصويت متنقل نحو المناطق النائية”

إنطلقت صباح اليوم الأحد، بولاية إليزي، قوافل 11 مكتب متنقل، الخاصة بالانتخابات الرئاسية، نحو المناطق النائية الـ22 المحددة من جانب السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، وكذا أماكن تمركز البدو الرحل على مستوى تراب الولاية.

وجرت مراسم انطلاق قوافلها بحضور أعضاء سلطة مراقبة الانتخابات مندوبية إليزي، أكثر من 11620 ألف ناخب مسجل.

وستمكن هذه المكاتب المختلطة والمنتشرة عبر المناطق النائية، الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي اعتبارا من يوم غدا الإثنين، لإختيار الرئيس القادم للبلاد.

ويأتي ذلك قبل 72 ساعة عن يوم الإقتراع، حسب ما تنص عليه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي ستستمر في هذه المناطق حتى يوم الخميس 12 ديسمبر، الموعد الرسمي لإجراء الاستحقاق الرئاسي.

وحسب مندوب السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بإليزي، مفيصل يوسف، فقد تم توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية.

ولضمان حسن سير عملية الاقتراع، وتمكين الناخبين من سكان المناطق النائية والبدو الرحل من أداء واجبهم في ظروف عادية.

وجند أزيد من 200 عون إداري لتأطير هذه المكاتب المتنقلة التي يرافقها ممثلو المترشحين للانتخابات الرئاسية، وعدد من أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات.

وتتوزع المكاتب الـ 11 المتنقلة المخصصة للاستحقاق الرئاسي بإليزي، على مكاتب للمناطق النائية التابعة لبلدية جانت (تين الكم وتادانت واريكين وتيني)، وكذا خمسة مكاتب لبلدية إليزي، تشمل تسعة 9 مناطق نائية وهي ( تماجرت، أفراء، تاست، فضنون، إيميهرو، إفني، طارات، واد سامن واهرهر).

وخصص مكتب (01) من فئة 48 ساعة لبلدية برج عمر إدريس، ستجوب مناطق (تهيهاوت، وتيافتي) إضافة إلى مكتب واحد، خصص للمناطق النائية التابعة لبلدية برج الحواس، جنوب الولاية (تاست وانهف وتورست).