إليزي.. الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة المركبات

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية إليزي، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط في سرقة المركبات، مع توقيف 6 أشخاص في العقدين الثاني والثالث من العمر، من بينهم مسبوقان قضائياً.

حيثيات القضية جاءت على إثر تقدّم ضحيتين بشكوى، مفادها تعرضهما إلى عملية سرقة طالت مركبتهما الخاصة، قاما بركنها أمام مسكنهما العائلي، مقيِّدان شكواهما ضد مجهول.

باشر عناصر الأمن، فور تلقي الشكوى، فتح تحقيق في الموضوع وتكثيف عمليات البحث والتحري والاستعلام العملياتي. أثمرت المساعي الحثيثة تحديدَ هوية بعض المشتبه فيهم، وبالتنسيق مع الشركاء الأمنيين تم استرجاع المركبة محل السرقة، بمعاينة الشرطة العلمية للمركبة، تم التعرف على هوية المشتبه فيهم الآخرين وتوقيفهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية كافة، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم الستة، عن جرم إنشاء وتنظيم وترأس جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لارتكاب جنحة السرقة المقترنة بتوافر ظروف الكسر، الليل والتعدد.

قدّموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي الذي بدوره أحالهم على قاضي التحقيق - الغرفة الثانية، الذي أصدر في حق خمسة مشتبه فيهم 5 سنوات حبساً مع الإيداع، بينما وضع المشتبه فيه السادس تحت الرقابة القضائية.