إليزي.. البدو الرحل يشرعون في التصويت حول مشروع تعديل الدستور

إنطلقت صبيحة اليوم الخميس، بولاية إليزي، عملية التصويت على مشروع تعديل الدستور عبر 11 مكتبا متنقلا موزعا على 22 منطقة.

وبدأ التصويت في المناطق التابعة لولاية إليزي بكل من بلديات برج عمر إدريس، وجانت، وإليزي وبرج الحواس في ظروف حسنة.

حيث شرعت صناديق الإقتراع في استقبال الأعداد الأولى للناخبين من البدو الرحل وسكان المناطق النائية البالغ عددهم 15190 ناخب وناخبة منذ الساعة الثامنةصباحا لتمكينهم من أداء واجبهم الإنتخابي.

وسخرت للعملية الإنتخابية التي بدأت 72 ساعة من يوم الاقتراع وفق ما ينص عليه القانون كل الامكانات المادية والبشرية لإنجاحها.

ويشرف على عملية الاقتراع التي ستستمر إلى غاية يوم الأحد الفاتح نوفمبر، مؤطرين إداريين وبحضور أعضاء من السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات.