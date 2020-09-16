إليزي.. الدرك يوقف 4 أشخاص ويحجز كمية من الأقراص المهلوسة ومبلغ من العملة الصعبة

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بدائرة عين أمناس بولاية إليزي، من حجز 2866 قرص مهلوس ومبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب 3030 أورو إضافة إلى أربعة هواتف نقالة.

وتمت هذه العملية بعد توقيف أربعة أشخاص من بينهم إمراتين على متن سيارة نوع هيونداي “كريتا” على مستوى الطريق الوطني رقم 53 الرابط بين بلدية الدبداب الحدودية وعين إميناس، وبعد تفتيش المركبة تم العثور على كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة قدرت ب 2866 قرص مهلوس إضافة إلى 3030 أورو وأربعة هواتف نقالة وكمية من المخدرات موجهة للاستهلاك الشخصي.

وسيتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية بعد إستفاء جميع إجراءات التحقيق.