إليزي: السماح بإستيراد الماشية الحية ومنع الفواكه الاستوائية في اطار تجارة المقايضة

أعلنت مديرية التجارة لولاية إليزي، اليوم الخميس الترخيص بالسماح لتجار المقايضة الحدودية مع مالي والنيجر.

وحسب بيان ذات المصالح فقد تم ترخيص إستيراد المواشي الحية بعدما تم منعها بشكل مؤقت في وقت تفاديا لإنتقال الأمراض.

بينما منعت مديرية التجارة لإيلزي إستيراد الفواكه الاستوائية.

وأوضح البيان أنه يمكن للمتعاملين الاقتصادين الحاصلين على رخص لممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع دولتي مالي والنيجر إستيراد المواشي الحية من فصيلة الغنم والماعز والأبل في إطار تجارة المقايضة.

وأوضح البيان أنه وبناء على مراسلة من مديرية المصالح الفلاحية تم منع إستيراد الفواكه الاستوائية كالاناناس والمانجا وجوز الهند والموز الجوافة ولافوكادو وبابايا والكيوي.

وهذا تفاديا لانتشار بعض الافات المتفشية في هذي المنتوجات وحفاظا على الثروة النباتية.

وتسمح تجارة المقايضة مع دولتي مالي والنيجر، للمتعاملين المرخص لهم بهذا النشاط بتصدير 14 منتوجا جزائريا.

وذلك مقابل استيراد 36 منتجا مسموح بمقايضته من مواشي وبقول وألبسة وأقمشة تقليدية والشاي الأخضر والتوابل والمكسرات بكل انواعها.