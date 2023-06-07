إليزي: الشرطة تسترجع مركبة مسروقة

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بإليزي. من شل نشاط مجموعة إجرامية تمتهن السرقة. مع توقيف ثلاثة أشخاص وإسترجاع مركبة محل سرقة.

العملية جاءت بناءا على شكوى رسمية تقدم بها الضحية لدى مصالح الشرطة بإيليزي، عن تعرض مركبته للسرقة من قبل مجهولين. من خلال تكثيف عمليات البحث و التحري تم إيقاف مشتبه فيهما إثنين أحدهما ميكانيكي. ليتم إقتيادهما إلى مقر المصلحة. حيث وأثناء أطوار التحقيق أفصح عن هوية شريكهما في العملية.

بإستصدار إذن بالتفتيش صادر عن نيابة محكمة إليزي تم تفتيش أحد المستودعات. أين تم العثور على المركبة محل السرقة وهي مفككة كليا. بالإضافة كذلك إلى العثور على كمية من المخدرات ، قاطع ورق يستعمل في تقطيع المخدرات. مع توقيف المشتبه فيه الثالث الذي عثر بحوزته على قارورة بها مؤثر عقلي ليتم تحويله إلى مقر الشرطة.

كما تبين أثناء مجريات التحقيق أن المشتبه فيهم قاموا بسرقة المركبة وتفكيكها بغية إعادة بيعها على شكل قطع غيار. ليتم إنجاز ملفين قضائيين للمشتبه فيهم الأول عن جرم حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض الإستهلاك الشخصي.

بالإضافة كذلك إلى الملف الثاني عن جرم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأملاك وجناية سرقة مركبة في حالة توقف بتوفر ظرفي التعدد و إستعمال مفاتيح مصطنعة. كما قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة إليزي. أين صدر في حقهم أمر إيداع بالحبس وغرامة مالية.

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