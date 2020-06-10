إليزي: الشرطة تفكك عصابة سرقة المنازل وتحجز أسلحة بيضاء

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية إليزي، من توقيف شخصين متورطين في قضية تكوين مجموعة أشرار مختصة في سرقة المنازل باستعمال الاسلحة البيضاء.

وحسب مصدر أمني، فقظراح ضحية هذه العصابة عدة مواطنين، تم السطو على منازلهم ونهب محتوياتها، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف المصدر أن عملية التوقيف وتحديد هوية المشتبه فيهم، الذين تتراوح اعمارهم بين 19 و 27 سنة، تمت بعد تحريات دقيقة قامت بها قوات الشرطة المختصة، على خلفية الشكاوى العديدة للمواطنين من ضحايا أفراد الشبكة، الذين ضبطت بحوزتهم معدات السرقة ممثلة في أسلحة بيضاء من الحجم الكبير سيوف وخناجر، كما تم استرجاع الاغراض المسروقة منها اجهزة كهرومنزلية ومكيفات هوائية وطاولات.

وبعد إستكمال التحقيقات مع المتهمين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة مقترنة بظرفي الليل والكسر، أين صدر في حقهم أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.