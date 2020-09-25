إليزي: العثور على جثة عامل بشركة “جي تي بي” متوفى بغرفته في ظروف غامضة

عثر مساء اليوم الجمعة، بقاعدة الحياة التابعة للمؤسسة الوطنية للأشغال الكبرى (جي تي بي ) ناحية غرد النص شمال ولاية إليزي، على عامل بشركة “جي تي بي” متوفى بغرفته في ظروف غامضة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية البالغ من العمر 62 سنة وينحدر من ولاية وهران، تم العثور عليه من طرف زملائه في غرفته جثة هامدة.

وقد تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بعيادة قاعدة الحياة لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. وتعود حالة الوفاة المسجلة اليوم الثالثة من نوعها في ظرف أسبوع بالشركات البترولية العاملة بتراب الولاية.

وذلك بعد العثور على عامل بشركة “صحة كاترينغ” ينحدر من ولاية أدرار الجمعة الماضي متوفى بغرفته بناحية غرد النص، وكذا العثور على عامل أخر بشركة “ليقابو” المختصة في الفندقة والاطعام بمجمع “تيقنتورين” البترولي متوفى أيضا بغرفته في ظروف غامضة.