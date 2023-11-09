إليزي: الـ BRI توقف تاجر مخدرات وتحجز نصف كيلوغرام من الكيف

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية إليزي، من الإطاحة بتاجر مخدرات في العقد الثالث من العمر وحجز كمية من المخدرات التي قدر وزنها بـ 492 غرام.

حيثيات القضية جاءت على إثر معلومات مؤكدة واردة لعناصر الشرطة القضائية، مفادها قيام شخص بترويج وبيع المخدرات أوساط الشباب، مستغلا بذلك مسكنه العائلي كمكان للتخزين والترويج.

وبعد إستصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، أين كانت تم العثور على 5 صفائح من المخدرات والتي قدر وزنها بـ 492 غرام. ليتم على إثرها حجز الكمية وتوقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر الشرطة.

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه، عن جرم حيازة وتخزين المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.

قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي، الذي بدوره أحاله على جلسة المثول الفوري ، أين صدر في حقه 5 سنوات حبس نافذة مع الإيداع بالإضافة إلى غرامة مالية.