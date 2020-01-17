إليزي: الهلال الأحمر الجزائري يطلق حملة تضامنية لفائدة البدو الرحل بالمناطق النائية

أطلق اليوم، الهلال الأحمر الجزائري بولاية إليزي، حملة طبية وتوزيع مساعدات إنسانية موجهة لفائدة عائلات البدو الرحل المنتشرة بالمناطق النائية.

وشملت هذه العملية التضامنية التي تتزامن مع الأجواء المناخية الشتوية القاسية التي تشهدها المنطقة في مرحلتها الأولى، تقديم فحوصات طبية وتوزيع أغطية وأفرشة وبطانيات وألبسة ومواد غذائية مختلفة، لسكان منطقة واد سامن النائية، 170 كلم عن مقر الولاية إليزي.

وقد تجند لهذه العملية التضامنية التي تدخل في إطار البرنامج المسطر من طرف الهلال الأحمر الجزائري للتكفل ومساعدة العائلات الفقيرة والمعوزة، فريق طبي يضم أطباء أخصائيون وعامون وممرضين.

إضافة إلى متطوعين لتوزيع تلك المساعدات الإنسانية على مستحقيها من العائلات البدو الرحل.