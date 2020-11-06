إليزي: الوالي يدعو المواطنين إلى التقيد بقواعد الوقاية والانضباط لإحتواء وباء كورونا

دعا والي ولاية إليزي، مصطفى أغامير، وسائل الإعلام إلى التجند ومساعدة السلطات في مواجهة فيروس كورونا.

وذلك بتحسيس وتوعية المواطنين والتجار بضرورة التقيد بقواعد الوقاية من الوباء، خاصة مع ارتفاع الإصابات والوفيات بجائحة كوفيد-19 بمختلف ولايات الوطن.

ودعا والي الولاية، إلى ضرورة تظافر جهود الجميع بما فيهم أسرة الإعلام لتحسيس وتوعية المواطنين حول التحلي بالانضباط في تطبيق النصائح التي يقدمها الأطباء والالتزام بالخطوات والاجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار الفيروس.

كما شدّد على وضع الكمامات والأقنعة الواقية واحترام مسافة الأمان وتطبيق التباعد الاجتماعي، وكذا تطهير وتعقيم المحلات التجارية والمساجد والشوارع ومختلف المرافق العمومية المستقبلة للجمهور وغيرها من القواعد التي تحول دون انتشار الوباء بالولاية.