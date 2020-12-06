إليزي: الوالي يشدد على توفير وجبات ساخنة للتلاميذ

شدد والي ولاية إليزي، مصطفى أغامير، على ضرورة توفير الوجبات الساخنة للتلاميذ بجميع المدارس الابتدائية عبر تراب الولاية.

مع إتباع البرتوكول الصحي وإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على سلامة وصحة التلاميذ والطاقم التربوي.

وأكد الوالي خلال زيارته لإبتدائية جلايلية لخضر بعاصمة الولاية، على ضرورة عدم التلاعب بالوجبة المدرسية الساخنة، التي يجب تقديمها على مستوى جميع المؤسسات التعليمية،

خاصة أنه تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية بهدف تقديم الوجبة الساخنة للتلاميذ.

كما هدد المسؤول بمعاقبة كل من يخالف التعليمات المتعلقة بالنظافة والإطعام والتدفئة والبروتوكول الصحي للوقاية من كورونا.

وتعهد والي إليزي، بتقديم كل المساعدات التي تتعلق بهذا الملف، الذي يعتبر من بين التعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، واعدا بالتكفل بجميع الانشغالات المطروحة بالمدارس الابتدائية في القريب العاجل.

للعلم، عرفت المدارس الابتدائية هذه السنة بإليزي، تعيين مسيرين للمطاعم المدرسية بدل مدراء المؤسسات لتقديم وجبات لائقة للتلاميذ والتكفل الجيد بهذا الملف الحساس.