إليزي: الوالي يعطي إشارة إنطلاق إنجاز مستشفى 60 سرير بالدبداب الحدودية

أشرف اليوم السبت، والي ولاية إليزي مصطفى أغامير، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز مستشفى 60 سرير ببلدية الدبداب الحدودية. وسترى هذه المؤسسة الصحية التي استفادت منها المنطقة الحدودية، سنة 2013 النور.

وجاء هذا بعد تأخر في إنطلاق إنجازها دام لسنوات، بسبب التجميد الذي مس العملية سنة 20153. وهو ما من شأنه توفير خدمات صحية لسكان بلدية الدبداب. ووضع حد لمعاناتهم في عملية تحويل المرضى والنساء الحوامل إلى مستشفيات إليزي وإن أمناس. وكذا التنقل إلى المؤسسات الصحية عمومية وخاصة بالولايات المجاورة لتلقي العلاج.