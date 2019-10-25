إليزي : امرأة تحاول قتل زوجها ذبحا

أوقفت مصالح الأمن بولاية إليزي، مساء اليوم الجمعة امرأة في العشرينات من العمر، تورطت في محاولة قتل زوجها المنحدر من ادرار ذبحا من الوريد إلى الوريد.

ووقعت الحادثة فجر اليوم الجمعة، بالمسكن العائلي المتواجد بحي عين الكورس بمدينة إليزي، نتيجة خلاف بين الطرفين.

لتقوم المشتبه فيها المنحدرة من ولاية تندوف بمحاولة زبح زوجها 37 سنة من العمر وهو نائم، مما أدى إلى اصابته بجروح خطيرة على مستوى الرقبة.

تم نقلها على اثرها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى وأن تميضي بإليزي لتلقي العلاج.

واكدت مصادر طبية للنهار اونلاين أن حالة الضحية مستقرة بعد أن اجريت له عملية جراحية مساء اليوم.

فيما اوقفت مصالح الأمن الزوجة وفتح تحقيق معها لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادثة في انتظار تقديمها امام وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي في الساعات القادمة.