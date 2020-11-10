إليزي: بالصور.. مصالح الأمن تقف على تطبيق الحجر الجزئي وإستجابة تامة من المواطنين

لاقت تدابير الحجر الصحي الجزئي بمختلف مناطق ولاية إليزي، في يومه الأول إستجابة تامة من المواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث بدت شوارع المدينة مساء اليوم الثلاثاء، خالية من المارة والحركة، ماعدا دوريات الشرطة.

ووضعت مصالح أمن الولاية، تشكيل أمني ثابت ومتحرك عبر كامل تراب الولاية لمنع التنقلات والتجمعات طيلة فترة الحجر الصحي الجزئي باستثناء حاملي التراخيص.

وأبدى المواطنون بإليزي، وعيا كبيرا بخطورة فيروس كورونا باستجابتهم الكبيرة للحجر الجزئي من الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا.

