إليزي.. بدء تطبيق المواقيت الجديدة للعمل في القطاع العمومي

حدّد والي إليزي، اليوم الأربعاء، مواقيت العمل الجديدة المطبقة على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية على مستوى إقليم الولاية.

وأكد الوالي في بيان على الصفحة الرسمية للولاية في “الفايسبوك”، بأن تعديل مواقيت العمل يأتي تبعا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يوم 14 جوان.

وقد تم ضبط توقيت العمل على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية في الولاية من يوم الأحد إلى الخميس ابتداءً من الساعة 07:00 صباحا إلى 15:00 زوالا.

وأشار بيان ديوان الولاية، إلى أن هذه المواقيت الجديدة يسري مفعولها إلى غاية يوم 30 سبتمبر 2020.