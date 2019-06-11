إليزي…تسجيل 143 حالة متضررة من الفيضانات

سجلت ولاية إليزي، 78 حالة متضررة و65 حالة أخرى في جانت، بسبب الفيضانات التي شهدتها المنطقة الأسبوع الفارط.

وقال والي إليزي، عيسى بولحية، إن مصالحه أعطت تعليمات صارمة بالتكفل بهاته الحالات عاجلا.

بالإضافة إلى التنقل وتكوين ملفات وإعطاء أوامر بصب الأموال الخاصة بالإعانات، خلال أسبوع أو أسبوعين للمواطنين المتضررين.

وشدد والي اليزي على رؤساء البلديات المتضررة بضرورة الإسراع في تكوين الملفات بالتنسيق مع المواطنين ووضعها في مديرية السكن.

ويلتقي اليوم الثلاثاء، الأمين العام لولاية إليزي مع ممثلي المجتمع المجني، بجانت لرصد انشغالات المواطنين.