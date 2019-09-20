إليزي: تسليم المهام بين والي الولاية الجديد والوالي السابق

تمت صبيحة اليوم الجمعة، مراسيم تسليم واستلام المهام، بين والي إليزي السابق، عيسى بولحية، والوالي الجديد، مصطفى اغامير الذي كان يشغل منصب أمين عام بولاية الأغواط.

حيث جرت مراسيم تسليم المهام بحضور السلطات المحلية للولاية المدنية والعسكرية واعيان المنطقة.

يأتي هذا بعد الحركة الجزئية التي أجراءها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الثلاثاء الماضي، في سلك الولاة والولاة المنتدبين

وخلال تسليم المهام الذي احتضنته الاقامة الرسمية للولاية، تعهد الوالي الجديد لإليزي، على مواصلة المسير قدما لخدمة الصالح العام ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وطالب من مواطني الولاية، منتخبين، ومجتمع مدني مد يد العون لمواصلة الجهود المبذولة والارتقاء بالولاية تنمويا.

وأكد على العمل بنزاهة وصرامة مع الجميع دون تمييز أو إقصاء.

ومن جهته والي ولاية إليزي السابق عيسى بولحية، ذكر في كلمته بما تم انجازه من مشاريع تنموية خلال فترة توليه تسيير شوؤن الولاية.

وهذا بهدف تحسين الاطار المعيشي للمواطن والتكفل بمختلف احتياجاته ومتطلباته وفق الأولويات.

وأوضح أنه “عمل خلال السنتين التي قضاها على رأس ولايةإليزي، بتفان وبنزاهة وصدق وبإشراك الجميع”، معتبرا أن هدفه الأول كان هو أن تمس التنمية كل مناطق الولاية”.

ودعا في الأخير الجميع إلى مد يد المساعدة ومرافقة الوالي الجديد للنهوض بتنمية هذه المنطقة الحدودية.