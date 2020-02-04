إليزي.. تلاميذ حي إن ابغبغ بجانت يحتجون على غياب النقل المدرسي

أقدم اليوم الثلاثاء، العشرات من تلاميذ حي إن ابغبغ بالمقاطعة الإدارية جانت في ولاية إليزي، على تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بالغياب المتكرر للنقل المدرسي.

وأوضح المحتجون أنهم يقطعون يوميا مسافة تصل إلى 10 كيلومترات ذهابا وإيابا للوصول إلى مؤسساتهم التعليمية بوسط مدينة جانت بسبب التذبذب الحاصل في النقل المدرسي منذ بداية الموسم الدراسي.

ويطالب هؤلاء التلاميذ الجهات المعنية بتوفير حافلات لنقلهم من أجل التخفيف من معاناتهم اليومية، بالنظر إلى صعوبة التنقل وطول المسافة الفاصلة بين مقرات سكناهم ومكان تواجد مؤسساتهم التربوية.