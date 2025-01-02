إليزي.. توافد كبير للسياح من داخل وخارج الوطن

عرفت ولاية إليزي توافدا كبيرا لأفواج من السياح من داخل الوطن وخارجه، خلال موسم السياحة الصحراوية 2025/2024، واحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وحسب مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالولاية، تم استقبال وفد من السياح الإيطاليين متكون من 26 سائحا من مختلف الأعمار.

ومن المرتقب وصول فوج آخر من 32 سائحا أجنبيا بعد أن يتمّوا جولتهم في مناطق أخرى من الجنوب.

وبلغ العدد الإجمالي 2580 سائحاً منذ انطلاق الموسم شهر أكتوبر الماضي من مختلف الجنسيات.

وقال مدير القطاع، محمد علي أويدن، إنه تم تسخير ثلاث مؤسسات فندقية بقدرة استيعاب تصل إلى 200 سرير. إلى جانب 10 وكالات سياحة وأسفار لمرافقة السياح على مستوى الولاية.

ولعبت الوكالات السياحية والأسفار دوراً هاما في الترويج للسياحة الداخلية بالولاية، من خلال تأطيرها للرحلات السياحية، والتي تسطر مسارا سياحيا ثريا يجوب واد جارات الذي يتواجد به أزيد من 5 آلاف رسم صخري يتجسد في النقش الحجري، وهو المصنف عالميا.

بالإضافة إلى منطقة أفرا، وتيهوداين، وتماجرت، و تانجت، و تيفرنين أسوان، لاكتشاف هذه المناطق. فيما أكد أصحاب الفنادق الثلاث أنهم قاموا بالتحضير الجيد لاستقبال السياح.