إليزي: توقيف شبكة لترويج المخدرات بإن أمناس

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة إن أمناس ولاية إليزي، من توقيف ثلاثة أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر. عن جرم حيازة مخدرات (كيف معالج) بطريقة غير شرعية لغرض العرض.

حيثيات القضية جاءت بناءً على معلومات واردة لعناصر الشرطة القضائية. مفادها قيام شخص ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أوساط الشباب. مستغلا بذلك أحد الأحياء الشعبية كمكان لعملية الترويج.

للاستغلال الأمثل للمعلومة، تم وضع خطة أمنية محكمة، أسفرت عن مداهمة المكان سالف الذكر، أين تم توقيف مشتبه فيهما إثنين. عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات التي كانت مجهزة ومهيأة للبيع ليتم على إثرها تحويل المشتبه فيهما إلى مقر أمن الدائرة.

أثناء مجريات التحقيق، تبيّن أن للمشتبه فيهما شريك آخر، باستصدار إذن بتفتيش لمسكن المشتبه فيه الثالث. عثر على كمية من المخدرات المهيأة للبيع بالإضافة إلى مبلغ من المال الذي يعتبر من عائدات البيع، ليتم تحويل سالف الذكر إلى مقر الشرطة.

بعـد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تمّ إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم، عن جرم حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية لغرض العرض. قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة إن أمناس، و بعد إحالة الملف على جلسة المثول الفوري. صُدر في حق اثنين منهما أمر إيداع، فيما وضع المشتبه فيه الثالث تحت إجراءات الرقابة قضائية.

